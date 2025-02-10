تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بفيصل

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول إصابة 4 أشخاص بالاختناق في حريق داخل شقة سكنية ببرج سكني بكفر طهرمس التابع لفيصل، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق الذي يرجح أن يكون وراءه ماس كهربائي، كما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بكفر طهرمس بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص اشتعال النيران في شقة بالطابق الأول لبرج مكون من 11 طابقًا بشارع المساكن، مما أسفر عن إصابة ٤ أشخاص، باختناق من الدخان الناتج من الحريق.

تم السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.