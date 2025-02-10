قرارات عاجلة بشأن مصرع زوجين اختناقا إثر تسرب غاز بأوسيم

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع زوجين اختناقا أثر تسريب غاز من داخل حمام الشقة بمركز أوسيم، وصرحت بدفنهما عقب إجراء المعاينة التصويرية الجثتين والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة، واستمعت إلى إفادات أهلية الضحايا وشهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وكلفت لجنة هندسية لفحص خطوط الغاز داخل الشقة للتأكد من أنها سبب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوفاة زوجين داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور علي جثتي "حمدي"، وزوجته "منة الله"، داخل حمام شقتهما، وبعمل التحريات تبين انهما تعرضا للاختناق نتيجة تسرب غاز السخان، ما أدى إلى وفاتهما في الحال، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.