ضبط شخصين سرقا معدات ورشة تصنيع أكياس بلاستيك في أبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مدير وعامل في ورشة خاصة لتصنيع الأكياس البلاستيكية، لسرقتهما معدات من داخل الورشة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من صاحب ورشة لتصنيع البلاستيك، يتهم فيه مدير الورشة وعامل بسرقة 3 ماكينات تصنيع أكياس بلاستيك، و3 مقصات تقطيع، بالإضافة إلى مطبعة شنط بلاستيكية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تأكدت صحة البلاغ، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان إخفاء المسروقات، حيث تم ضبطها بالكامل وإعادتها إلى مالكها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.