كواليس العثور على جثه عامل داخل شقته بمنشأة القناطر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة عامل "مبيض محارة" عثر عليه مشنوقا داخل شقته بمحيط مركز منشأة القناطر، وذلك بعد مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مبيض محارة مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة

وبسؤال أسرة المتوفى أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.