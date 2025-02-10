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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقيت مدرسة مصرعها بينما أصيب 8 أشخاص آخرين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة ومصابين بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس وسيارة ميكروباص نتج عن الحادث مصرع مدرسة وإصابة 8 آخرين جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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