وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷردﻧﻲ يزور ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ" ﻟﺨﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ بالكويت

التقى اﻟﻧﺎﺋب اﻷول ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ووزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ الكويتي اﻟﺷﯾﺦ ﻓﮭد ﯾوﺳف ﺳﻌود اﻟﺻﺑﺎح، أمس الأحد، مع وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ الأردني "ﻣﺎزن اﻟﻔراﯾﺔ"، ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺷﯾﺦ ﻧواف اﻷﺣﻣد اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺧﻔر اﻟﺳواﺣل، ﻓﻲ ﺟﺳر اﻟﺷﯾﺦ ﺟﺎﺑر اﻷﺣﻣد.

وذﻛرت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋﻼم اﻷﻣﻧﻲ ﺑوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ الكويتية - ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﺻﺣﻔﻲ أذاعته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) - أن ھذه اﻟزﯾﺎرة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات ﺑﯾن وزارﺗﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت واﻷردن؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﺎھزﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺧﻔر اﻟﺳواﺣل ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﯾﺎه اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﯾﺔ.