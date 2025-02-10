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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يقصف نفقًا لحزب الله في البقاع اللبناني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قام بشن غارات جوية استهدفت نفقًا تحت الأرض في منطقة البقاع اللبنانية.

وذكر بيان نقلته قناة "أي 24" الإسرائيلية، أن هذا النفق يمتد من داخل الأراضي السورية إلى لبنان، ويستخدم من قبل حزب الله لنقل الأسلحة.

وأشار البيان، إلى أن النفق سبق استهدافه في الماضي، مؤكدًا تصميم إسرائيل على منع إعادة بنائه أو استخدامه مجددًا.

وأضاف الجيش، أن الغارات استهدفت أيضًا عدة مواقع تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، تحتوي على أسلحة ومنصات صاروخية وصفها بأنها تشكل "تهديدًا فوريًا".

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