برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية في الدوري الاسباني

حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على مضيفه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة23 من الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وقدم الفريق الكتالوني أداءً مميزًا، خاصة في الشوط الثاني، ليحسم المواجهة لصالحه ويقترب أكثر من صدارة الليجا.

دخل برشلونة المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 7 عن طريق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد تمريرة متقنة من إينيجو مارتينيز.

لكن أصحاب الأرض لم ينتظروا طويلًا للرد، حيث أدرك إشبيلية التعادل سريعًا في الدقيقة 8 عبر روبن فارجاس الذي استغل تمريرة رائعة من ساؤول نيجويز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مع بداية الشوط الثاني، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على اللقاء وتمكن من استعادة التقدم في الدقيقة 46عبر فيرمين لوبيز بعد تمريرة ساحرة من بيدري.

وواصل الفريق الكتالوني هجومه القوي ليعزز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة55 عن طريق رافينيا بعد صناعة مميزة من باو كوبارسي قبل أن يختتم إريك جارسيا مهرجان الأهداف في الدقيقة 89 ليؤكد تفوق برشلونة في اللقاء.

برشلونة المخيف

بهذا الانتصار، يعزز برشلونة موقعه في ترتيب الدوري الإسباني ويقترب أكثر من صدارة الليجا، بينما يتلقى إشبيلية خسارة قاسية تؤثر على مسيرته في المسابقة في ظل سعيه للهروب من المناطق المتأخرة في الترتيب.