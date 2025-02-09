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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أولمبيك مارسيليا يهزم أنجيه بثنائية نظيفة في الدوري الفرنسي

فوز مارسليا
فوز مارسليا
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حقق أولمبيك مارسيليا فوزًا مهمًا على مضيفه أنجيه بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الدوري الفرنسي. 

جاء الانتصار بفضل تألق أمين جويري الذي قدم تمريرتين حاسمتين، ليواصل مارسيليا نتائجه الإيجابية في البطولة.

شهد الشوط الأول أداءً متكافئًا، حيث لم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك. 

وفي الشوط الثاني، سيطر مارسيليا على مجريات اللعب، وتمكن من كسر التعادل في الدقيقة 69 عبر أدريان رابيو، قبل أن يضيف نيل ماوباي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

نجح مارسيليا في الحفاظ على تقدمه بفضل التنظيم الدفاعي الجيد، بينما لم يتمكن أنجيه من العودة في النتيجة رغم بعض المحاولات في الدقائق الأخيرة.

عزز أولمبيك مارسيليا مركزه في جدول الدوري الفرنسي ويقترب أكثر من المنافسة على المقاعد الأوروبية وواصل أنجيه نتائجه السلبية، ويعاني في المناطق المتأخرة من الترتيب.

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