نابولي يتعادل مع أودينيزي في مواجهة متوازنة بالدوري الإيطالي

انتهت مواجهة نابولي وأودينيزي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي. جاءت المباراة متوازنة بين الطرفين، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب

شهدت المباراة أداءً متكافئًا بين الفريقين، حيث بدأ نابولي المباراة بضغط هجومي قوي أثمر عن هدف ماكتومناي في الدقيقة 37.

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلًا، حيث تمكن أودينيزي من العودة سريعًا عبر إيكيلينكامب في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني، حاول الفريقان خطف هدف الفوز، لكن تماسك الدفاع وتألق حراس المرمى حال دون تسجيل أهداف إضافية، لينتهي اللقاء بتعادل منطقي.