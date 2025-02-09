نتنياهو: غزة تحولت لسجن كبير ومصر ترفض خروج الفلسطينيين منه

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مصر هي من تمنع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الذي دمر بسبب الحرب، مضيفا أن قطاع غزة تحول إلى سجن كبير.

وأضاف نتنياهو خلال لقاء له على برنامج «Life, Liberty and Levin» على قناة «فوكس نيوز» الأميركية، أن مصر تمنع تهجير الفلسطينيين، في ظل وجود خطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تأهيل القطاع مرة أخرى.

وشدد نتنياهو على أنه سيظل يعمل مع الرئيس ترامب من أجل تنفيذ مقترحه بشأن غزة، مؤكدا أنه " مقترح جيد وجديد، ولم يُطرَح منذ سنوات طويلة جداً».

وتابع نتنياهو: "غزة تحولت إلى سجن كبير والرئيس ترامب بخطته يحاول فتح هذا السجن ومصر هي من تمنع خروج الفلسطينيين من هذا السجن.

وكانت وزارة الخارجية الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا رسميا ‎أعربت خلاله عن استهجانها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأكد بيان الخارجية المصرية أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن إستخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.

وأعربت مصر عن رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الاردن أو السعودية، وتعرب عن تضامنها مع ابناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، كما تؤكد على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.