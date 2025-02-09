وزير الشباب يستعرض آخر مستجدات الجينوم الرياضي واستخداماته في تطوير الأداء الرياضي

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات مشروع الجينوم الرياضي، والذي يعد من أبرز المشروعات العلمية الحديثة في مجال تطوير الأداء الرياضي. ويهدف المشروع إلى تحليل الجينات الرياضية للرياضيين باستخدام تقنيات علمية متقدمة، ما يسهم في تحديد القدرات البدنية والفسيولوجية للأفراد، وتعزيز إمكانياتهم وفقًا للخصائص الجينية الفريدة لكل رياضي.

وتناول الاجتماع سبل دمج تطبيقات الجينوم الرياضي في البرامج التدريبية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين الأداء الرياضي، وتطوير استراتيجيات متقدمة للكشف عن المواهب الرياضية، ودعم برامج التأهيل والاستشفاء وفق أسس علمية دقيقة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على إدخال أحدث الوسائل العلمية في المجال الرياضي، بما يواكب التطورات العالمية في علوم الرياضة والتدريب، مؤكدا ان مشروع الجينوم الرياضي يعد نقلة نوعية في مجال تطوير الرياضة المصرية، حيث يتيح فهمًا أعمق للخصائص الجينية للرياضيين، مما يساعد في تصميم برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع قدراتهم الفسيولوجية، ويقلل من احتمالات الإصابة، ويرفع من معدلات الإنجاز الرياضي.

مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتبني الممارسات العلمية الحديثة في مجال رعاية وتطوير الرياضيين، موضحًا أن التعاون المستمر بين الجهات العلمية والبحثية والقطاع الرياضي سيسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، موضحا أن هذا المشروع لا يقتصر على الرياضيين المحترفين فقط، بل يشمل أيضًا دراسة تأثير الجينات الرياضية على الأطفال والشباب، مما يفتح آفاقًا جديدة لاكتشاف المواهب الرياضية مبكرًا وتوجيهها بالشكل الأمثل.

حضر اللقاء الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية، اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهري، المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي، اللواء طبيب طارق طه، مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، اللواء طبيب خالد عامر، الباحث الرئيسي لمشروع الجينوم المرجعي، الدكتور عماد رمضان، كلية علوم الرياضة جامعة اسيوط، دكتور محمد حامد، كلية علوم الرياضة جامعة حلوان.