مصر تجاور الكاميرون وغانا والجزائر بقرعة بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من: "الجزائر - غانا - الكاميرون البلد المستضيف".

فيما ضمت المجموعة الثانية من: "حنوب أفريقيا - رواندا - جزيرة رينيون"، أما المجموعة الثالثة فتكونت من: "موريشيوس - نيجيريا - زيمبابوي - أفريقيا الوسطى".

وتضم البعثة المصرية في البطولة القارية 11 لاعبًا ولاعبة إضافة إلى رئيس البعثة مروة علي إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وعبد الرحمن جمال طبيب المنتخب.

ويضم منتخب الرجال 6 لاعبين وهم: "أدهم حاتم الجمال - كريم محمود عزت - محمود منتصر - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - سيف عمر - أحمد علي بهنساوي"، فيما يتكون منتخب السيدات من 5 لاعبات وهن: "ضحي هاني - نور يسري - عاليا الغندور - هادية الجندي - فاطمة ربيع".

فيما يقود المنتخب فنيًا المدرب الصيني "زو مين".

ومن المقرر، أن يبدأ منتخبنا الوطني مشواره في دور المجموعات من منافسات الفرق المختلطة بمواجهة نظيره الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، فيما يصطدم الفراعنة يوم الثلاثاء مع منتخبي غانا والجزائر.

وتستمر لقاءات الفرق المختلطة حتى الخميس المقبل، على أن تقام منافسات الفردي من يوم 14 وحتى يوم 16 من فبراير الجاري.

ويتأهل الفائز بمنافسات الفرق المختلطة لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بمدينة شيامن الصينية.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة في نسختي 2021 و2023.