تصفيات تمهيدية لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بشمال سيناء

انطلقت التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والمراكز والساحات الرياضية بشمال سيناء لكرة القدم الخماسي بإدارة شباب بئر العبد، تحت شعار "الرياضة ممارسة" بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

أقيمت المبارة الاول بين مركز شباب النصر×مركز شباب التعاون تم فوز مركز شباب النصر 12/3، كما أقيمت المبارة الثانية بين مركز شباب النصر×مركز شباب الخربة تم فوز مركز شباب النصر2/0 ،كما أقيمت المباراة الثالثة بين مركز شباب التلول×مركز شباب بئر العبد تم فوز مركز شباب التلول2/0، أقيمت مباراة الرابعة بين مركز شباب الروضة×مركز شباب الخربة تم فوز مركز شباب الروضة2/0.

واكد "حسن عبد الوهاب"نحن على ثقة بأن هذه الفعالية ستساهم في تعزيز الروح الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بانتظام، مما يسهم في بناء جيل قوي وصحي .

وتهدف المبادرة إلى القضاء على الفساد والتعرف على القيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعديل السلوك الخاطئ لدى النشء والتعرف على القيم والأخلاق التي تحلى بها أجدادنا المصريين القدماء وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.