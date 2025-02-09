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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

5 مدارس بالوادي الجديد تشارك في تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

مدير تعليم الوادي
مدير تعليم الوادي الجديد
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أكد سامى فضل، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن 5 مدارس ثانوية ستشارك في تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025.

وأشار الدكتور سامى إلى أنه تم الاستعداد والترتيب لإقامة التصفيات يوم الإثنين 10 فبراير في المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة.

وتشارك في التصفيات المدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى إداراتها التعليمية، وهي:

  • مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة
  • مدرسة القصر الثانوية المشتركة بالداخلة
  • مدرسة بلاط الثانوية المشتركة
  • مدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة
  • مدرسة باريس الثانوية المشتركة

وأعرب عن أطيب تمنياته لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح.

وفي سياق آخر، عقد سامى فضل دياب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا مع وكيل المديرية الأستاذ وليد فؤاد وقيادات التعليم بالمحافظة، تم مناقشة سير العمل والخطط المستقبلية التي تهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق التطور المستدام في مدارس المحافظة.

وأشار سامى إلى التزامه بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتيسير العمل والتغلب على التحديات، مع التأكيد على التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق التميز وتحقيق أعلى مستويات النجاح في التعليم، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

كما أعرب مدير المديرية عن خالص تقديره لجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الأهداف المنشودة والمساهمة في رفعة الوطن الغالي.

 

تعليم الوادي الجديد مسابقة أوائل الطلبة المركز الاستكشافي للعلوم