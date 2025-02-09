الصين ترد على ترامب غدا برسوم جمركية جديدة تشعل الحرب التجارية| فيديوجراف

تبدأ السلطات الصينية غدًا الإثنين تطبيق رسوم جمركية جديدة على البضائع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تأتي كرد فعل مباشر على القيود التجارية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفقًا لمنصة "دي برسه" الأوروبية، فإن قطاع الطاقة هو الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات، رغم أن الولايات المتحدة لن تتعرض لضربة كبيرة، حيث يظل تزويد الصين بكميات كبيرة من النفط الخام قائمًا. وقد تم تحديد نسب مختلفة للرسوم؛ إذ تُفرض نسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال، في حين تُفرض نسبة 10% على النفط الخام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التجارية المتبادلة، حيث أصبحت البضائع القادمة من جمهورية الصين الشعبية خاضعة لضريبة جمركية بنسبة 10% عند حدود الولايات المتحدة الأمريكية. واصفت منصة "دي برسه" الرد الصيني بأنه معتدل نسبيًا مقارنة بالعقوبات الأمريكية.

يأتي هذا التصعيد التجاري في ظل تواصل التوتر بين أكبر اقتصادين عالميين، ما يزيد من احتمالية استمرار الحرب التجارية التي أثرت بالفعل على أسواق الطاقة والتجارة الدولية. وتتابع الأسواق ردود الفعل المحلية والعالمية على هذه الخطوة، في انتظار المزيد من التطورات في أسابيع الأيام المقبلة.