الرعاية الصحية: استحداث عيادة للرمد وإضافة سريري عناية متوسطة بمستشفى فايد التخصصي

تفقد الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لمستشفى فايد التخصصي، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل.

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، بهدف تقييم سير العمل ومراجعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أوضح على رفعت ، انه تم تفقد تجهيزات عيادة الرمد في المستشفى، والتي تمت إضافتها لتلبية احتياجات المنتفعين، مؤكدا انه تم تجهيز العيادة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، حيث ستعمل العيادة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. كما تمت إضافة سريرين مجهزين للعناية الوسيطة، مما يسهم في زيادة السعة السريرية للمستشفى وتقديم خدمات طبية متكاملة.

وأشار الدكتور علي رفعت ، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للاجتماع الموسع الذي عُقد قبل شهر مع المنتفعين بمستشفى فايد التخصصي، حيث تم مناقشة الاحتياجات الصحية للمجتمع المحلي. وقد أسفر النقاش عن نتائج إيجابية شملت تشغيل عيادة تخصصية للرمد وزيادة عدد أسرة العناية الوسيطة.

تفقد مدير الفرع ، الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية وغسيل الكلى، حيث تم التأكيد على أهمية توفير بيئة علاجية متميزة تلبي احتياجات المرضى. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية مستشفى فايد التخصصي لتقديم خدمات صحية متطورة ومتكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتسعى الهيئة العامة للرعاية الصحية باستمرار إلى تطوير الخدمات الصحية في جميع منشآتها، مما يعكس التزامها بتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين. وتأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع فئات المجتمع.