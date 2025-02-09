اشتباه استنشاق غاز.. إصابة 4 من أسرة واحدة بحالة إغماء مفاجئ بالفيوم

تعرض 4 أشخاص من أسرة واحدة لحالة إغماء بشكل مفاجئ بحي الشيخ حسن بدائرة قسم ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الأسرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ من باستقبال مستشفى الفيوم العام، 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة إغماء مفاجئ دون سبب معلوم، والاشتباه في استنشاقهم للغاز .

وعلى الفور انتقل قوات الأمن الي مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من" هاني عمر عباس" 50 عام، وزوجته وتدعى" شريهان محمد فاضل " 40 سنه، وأبنائهم "عمر هاني علي " 17سنه، و"سلسبيل هاني عمر "6 سنوات، مقيمين بحي الشيخ حسن بدائرة المركز، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعه.