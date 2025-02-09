رياضة النواب توصي وزارة الشباب بمحاسبة المتقاعسين في إصدار تراخيص مركز الشباب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بوضع آلية لمتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة منها لمجالس إدارات مراكز الشباب بشأن إصدار تراخيص للمنشآت الخاصة بكل مركز شباب ومحاسبة المتقاعسين عن تنفيذ تلك التكليفات.



جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم تنفيذ بعض الملاعب التي تم إدراجها بالفعل في خطة وزارة الشباب والرياضة لبعض مراكز الشباب بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخر تقديم الدعم المادي لمراكز الشباب والأندية بمراكز (طما – جهينة – طهطا).

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور/ أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية، بأن إجمالي مراكز الشباب التابعة لإدارة طهطا تبلغ عددها (18) مركز شباب وقد قامت الوزارة بدعم (6) مراكز شباب منهم بمبلغ 5000 جنية للمركز وهم (فؤاد عباس – الصفيحة – القبيصات – الجبيرات – شطورة – الشيخ زين الدين) وجاري دعم مركز شباب عرب بخواج ومركز شباب الكوم الأصفر وذلك بخلاف دعم المديرية والباقي لدية أرصدة كافية، كما يبلغ إجمالي مراكز الشباب التابعة لإدارة جهينة عدد (11) مركز شباب وقد قامت الوزارة بدعم مركزي شباب (نزة الدقيشية – نزة الهيش) بمبلغ 5000 جنية للمركز وذلك أيضًا بخلاف دعم المديرية والباقي لدية أرصدة مالية كافية، كما يبلغ إجمالي مراكز الشباب التابعة لإدارة طما عدد (18) مركز شباب ولديها أرصدة مالية كافية



أوضح أيضاً حجم الدعم المالي الذي تم الموافقة على تقديمه للأندية بمحافظة سوهاج ويبلغ 1700000 جنيه ويتم توزيعها بناء على طلبات الأندية المشاركة في البطولات ومنها دعم نادي طهطا الرياضي بمبلغ 50000 جنيه، ودعم نادي جهينة الشرقية بمبلغ 50000 جنيه، ودعم نادي طما الرياضي بمبلغ 30000 جنيه، كما أكد على أنه سوف يتم توفير الدعم



بالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم وجود مسئول مالي داخل إدارة الشباب والرياضة بالروضة بمحافظة دمياط وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد مديح حماد وكيل الشباب بدمياط، بأنه جاري عمل دراسة هيكلية من قبل مديرية التنظيم والإدارة بدمياط لتوزيع العاملين على مراكز الشباب والإدارات الفرعية بالمديرية ولم يتم موافاتنا حتى تاريخه بالدراسة وحين الانتهاء منها سيتم توزيع العاملين حسب الاحتياجات المطلوبة وسيتم إرسال مندوب من المديرية نظراً لاستعجال المديرية من قبل الوزارة لأكثر من مرة وأخرها 22/1/2025.