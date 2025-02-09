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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال سوسيداد يهزم إسبانيول في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

فوز ريال سوسيداد
فوز ريال سوسيداد
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نجح ريال سوسيداد في تحقيق فوز مثير على إسبانيول بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بهدف مبكر لريال سوسيداد في الدقيقة الأولى عن طريق شرالدو بيكير، مما منح الفريق أفضلية نفسية كبيرة. 

في الشوط الثاني، عاد إسبانيول بقوة وأدرك التعادل عبر خافي بوادو في الدقيقة 53، لكن بريس منديز خطف هدف الفوز في الدقيقة 84، ليضمن النقاط الثلاث لصالح سوسيداد.

عزز ريال سوسيداد موقعه في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية أما إسبانيول يتلقى خسارة جديدة تؤثر على طموحاته في الابتعاد عن مناطق الخطر.

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