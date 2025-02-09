بسبب كسر مفاجئ ..انقطاع مياه الشرب عن 5 قرى فى الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انقطاع المياه عن قري (العدوة- هوارة عدلان - الكعابي - جرفس - طريق مصر الفيوم القديم )وتوابعهم، بمركزي الفيوم وسنورس، بمحافظة الفيوم.

وتابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، في بيان لها، أنه جاء ذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 560 مم بالدائري مدخل قرية سيلا العدوة مما يستلزم قطع المياه عن لتلك القرى وجارى حاليا أعمال الإصلاح.

ووجه المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01275358538.