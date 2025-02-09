أستون فيلا يقصي توتنهام هوتسبر من كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق أستون فيلا فوزًا مثيرًا على ضيفه توتنهام هوتسبر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات كأس الاتحاد الانجليزي.

المباراة شهدت إثارة كبيرة، ونجح أستون فيلا في حسم اللقاء لصالحه بفضل أداء هجومي قوي.

افتتح أستون فيلا اللقاء بقوة بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الأولى، مما أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الضغط ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 64.

رغم محاولة توتنهام العودة للمباراة بهدف متأخر من ماتياس تيل، إلا أن أستون فيلا دافع بشراسة ليحافظ على النتيجة ويحقق الفوز.

توتنهام يودع مبكرا

أستون فيلا يواصل التقدم في بطولة كأس الاتحاد ويعزز فرصه في المنافسة على اللقب أما توتنهام هوتسبر ودع كأس الاتحاد مبكرا