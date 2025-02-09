قافلة المرأة والثقافة والإبداع تنطلق من قصر ثقافة العريش بشمال سيناء

شهد قصر ثقافة العريش اليوم الاحد اولى فعاليات قافلة "المرأة والثقافة والإبداع" بشمال سيناء التى تطلقها هيئة قصور الثقافة ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

تم تنفيذ مجموعة من الورش الفنية والحرفية منها "أشغال المكرمية" تدريب شيرين عفيفي و"التطريز الفلاحي والسيناوي" تدريب إيناس حسين، و"تصميم الإكسسوارات والحلي" مع المدربة مرفت حامد .

كما تم تنظيم محاضرة بعنوان " التسويق الالكترونى " للدكتور الشافعى الربع الاستاذ بجامعة العريش، تحدث بالتفصيل عن كيفية بدء مشروع صغير" بحضور محمود حنفى مدير الادارة القانونية ، وتم استكمال الفعاليات بنشاط ترفيهى بعنوان، ادارة التعبير، للدكتور عبد الكريم الشاعر الاستاذ بجامعة العريش، وتم تقديم عروض فنية متنوعة لفريق المواهب بقيادة كابتن مدحت نجيب على مسرح قصر ثقافة العريش.

والجدير بالذكر ان القافلة تقدمها الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثفاقة شمال سيناء، برئاسة أشرف المشرحاني، التى تنطلق بشمال سيناء في إطار الاهتمام بتعزيز الهوية الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري بين سيدات وفتيات المحافظات الحدودية.