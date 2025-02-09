استمرار تدريبات مشروع ”ألف بنت ألف حلم” بمركز شباب المساعيد بالعريش

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء " إدارة الرياضة" بتكثيف التدريبات البدنية مشروع تحت شعار « ألف بنت ألف حلم» مشروع مراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم ، على ملاعب مركز شباب المساعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

اشار ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، يتم دعم الفتيات خلال مركز رياضي لتدريب كرة القدم للفتيات، ضمن خطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم من خلال برنامج تدريبي متكامل .

ويساهم المشروع في اكتشاف المواهب في كرة القدم الفتيات، والعمل على إعدادهن، وصقل مهاراتهن، واكتساب الخبرات مع الفرق المختلفة، وزيادة معدل اللياقة البدنية للفتيات، يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.