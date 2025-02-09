رئيس شمال سيناء الأزهرية يتسلم نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية ويهنئ الناجحين

تسلم الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الاحد، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بحضور فضيلة الدكتور عادل السايس، مدير عام العلوم الدينية والعربية، والأستاذ شعبان هنو، مدير التعليم الابتدائي، وياسر النجار، مدير إدارة الامتحانات.

وعقب تسلم النتائج حرص رئيس المنطقة الأزهرية على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والمداومة على التفوق والنجاح.

كما قدم الشكر لإيهاب منير رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وأحمد تلا، مساعد رئيس الكنترول، ووليد حمدى، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، والدكتور ناصف احمد، مساعد رئيس الكنترول، على ما قدموه من مجهود مميز خلال الفترة السابقة.

وأوضح ياسر النجار، أنه بناء على تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، تم فتح باب الطعون على النتائج، لطلاب الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الأزهرية، وذلك بداية من اليوم ولمدة ١٥ يوم، بإدارة الامتحانات بديوان عام المنطقة