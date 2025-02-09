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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لامين يامال يقود هجوم برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

لامين يامال
لامين يامال
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أعلن هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن تشكيلته الرسمية التي ستخوض المباراة المرتقبة أمام إشبيلية ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: بالدي، رونالد أراوخو، إنييجو مارتينيز، كوندي

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونغ

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينيا، لامين يامال

البدلاء:

كوبارسكي، فيران، إيناكي بينيا، بابلو توري، فيرمين، مارك كاسادو ، باو فيكتور، أولمو، إريك، كوخين،  فورت، جيرارد مارتن

يقود الهجوم روبرت ليفاندوفسكي، مع دعم من الجناحين رافينيا ولامين يامال وثلاثي الوسط الشاب، بيدري وجافي ودي يونج، يشكلون العمود الفقري للفريق وفي خط الدفاع، يعود رونالد أراوخو بجانب إنييغو مارتينيز وكوندي لتأمين الخطوط الخلفية.

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