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الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لبحث التطورات الإقليمية

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 10 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

«ترامب» يكشف عن محادثات مع «بوتين» بشأن إنهاء الحرب فى أوكرانيا

بعد دعوة مصر.. القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين تُعقد فى القاهرة 27 فبراير

«أبو الغيط» يستنكر تصريحات إسرائيلية لنقل الفلسطينيين إلى السعودية

الجيش اللبنانى يرد على مصادر النيران القادمة من سوريا

الاحتلال ينسحب من معبر نتساريم

«نتنياهو»: سنقضى على حماس ونعيد رهائننا

مقتل 30 شخصًا فى هجوم إرهابى بمالى

إيران: التهجير القسرى لأهالى غزة مؤامرة استعمارية

«خامنئى» يستقبل قادة من حماس فى طهران للمرة الأولى منذ دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ

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البوابة واشنطن ترامب بوتين أوكرانيا انهاء الحرب الجيش اللبناني نتنياهو الاحتلال