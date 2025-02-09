اقرأ غدًا في «البوابة».. وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لبحث التطورات الإقليمية

الأحد 09/فبراير/2025 - 09:42 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الإثنين 10 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

«ترامب» يكشف عن محادثات مع «بوتين» بشأن إنهاء الحرب فى أوكرانيا

بعد دعوة مصر.. القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين تُعقد فى القاهرة 27 فبراير

«أبو الغيط» يستنكر تصريحات إسرائيلية لنقل الفلسطينيين إلى السعودية

الجيش اللبنانى يرد على مصادر النيران القادمة من سوريا

الاحتلال ينسحب من معبر نتساريم

«نتنياهو»: سنقضى على حماس ونعيد رهائننا

مقتل 30 شخصًا فى هجوم إرهابى بمالى

إيران: التهجير القسرى لأهالى غزة مؤامرة استعمارية

«خامنئى» يستقبل قادة من حماس فى طهران للمرة الأولى منذ دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ