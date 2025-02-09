مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو لا تتوقع تغييرا في نهج واشنطن بالأمم المتحدة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا تتوقع تغييرًا كبيرًا في نهج الولايات المتحدة داخل الأمم المتحدة مع تعيين المبعوثة الأمريكية الجديدة، إليز ستيفانيك؛ لكن موسكو مستعدة للتعاون المهني.

وقال نيبينزيا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية "ليس لدينا أي توقعات مبالغ فيها بشأن القيادة الجديدة للبعثة الأمريكية؛ فالولايات المتحدة، سواء تحت إدارة الجمهوريين أو الديمقراطيين، للأسف، كانت دائمًا تتبع دبلوماسية شديدة التسييس داخل الأمم المتحدة".

كما أكد انتفاح روسيا على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو تنتظر من واشنطن "إشارات مناسبة"، شريطة أن يكون الحوار "على أساس المساواة" ومراعيًا للمصالح الروسية.. وننتظر إشارات مناسبة من الجانب الأمريكي".