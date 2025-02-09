"تعليم القاهرة" تشدد على تفعيل التقييمات الأسبوعية ومجموعات التقوية

قامت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشؤون الإدارات التعليمية، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدرسة مصر المستقبل الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية.

وجاءت الجولة التفقدية اليوم في إطار توجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وخلال الجولة التفقدية، تابعت وكيل المديرية انتظام الدراسة داخل الفصول، ومدى الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافات الطلابية، من خلال مراجعة القوائم المدرسية في جميع الفصول.

وأكدت على ضرورة تفعيل التقييمات الأسبوعية، والاهتمام بمتابعة كراسات الحصة والواجبات اليومية لضمان تحقيق أعلى مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

وتفقدت زينب عبدالفتاح الفصول الدراسية، وحرصت على قياس مدى استيعاب الطلاب للدروس، مشددة على أهمية تفعيل مجموعات التقوية والدعم التعليمي، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتعزيز مستواهم الأكاديمي داخل المدارس.

وفي ختام الزيارة، اطمأنت على نظافة المدرسة، مشددة على ضرورة الحفاظ على بيئة تعليمية نظيفة وآمنة للطلاب والمعلمين.