نقل ديوان عام محافظة الجيزة إلى مقره الجديد

اعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية "الفيس بوك" نقل مبني ديوان عام محافظة الجيزة الموجود حاليًا بشارع الهرم، بعد الانتقال الي المقر الجديد شارع ٢٦ يوليو المهندسين حي العجوزة، وهو المبنى القديم لوزارة الشباب والرياضة.

وصرح مصدر مسؤل بمحافظة الجيزة انه تم نقل جميع القيادات بمحافظة الجيزة الي المقر الجديد،وأضاف ان مازلت بعض الادارات بشارع الهرم لم يتم نقلها حتي الان ، إنه من المقرر يتم نقلهم خلال الفترة القادمة

ويذكر ان اعلنت محافظة في بيان الاسبوع الماضي أنه تم الإعلان عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، حرصًا على زيادة فاعلية منظومة تلقي البلاغات والشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين.

وأوضح أن المحافظة تتلقى بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء من خلال غرفة العمليات وإدارة الازمات على الأرقام الجديدة الخاصة بمبنى الديوان العام الجديد، وهي كالآتي: 33465048 - 33465046، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الأرقام تباعًا ، للتسهيل على المواطنين.

