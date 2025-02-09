مستشار الأمن القومي الأمريكي يدافع عن قرار ترامب بتجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

دافع مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، عن قرارات الرئيس دونالد ترامب بشأن تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتعزيز نفوذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في الحكومة الفيدرالية.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها "والتز" ردا على سؤال حول التخفيضات الأخيرة في تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم إغلاق وكالة المساعدات الدولية بشكل أساسي بعد أن سيطرت "هيئة كفاءة الحكومة" التي يديرها ماسك على العديد من الإدارات لإجراء تخفيضات في الإنفاق الحكومي.

وقال والتز: "في كثير من الأحيان، لا تتوافق هذه البعثات وهذه البرامج مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، مثل مواجهة الصين، إنهم (هذه البرامج) تقوم بكافة الأشياء الأخرى التي لا تتوافق مع المصالح الاستراتيجية أو رؤية الرئيس".

وأضاف: "السبب الثاني، في كثير من الأحيان، لا تصل سوى سنتات قليلة من كل دولار إلى المحتاجين، بينما يضيع التمويل بين المقاولين الكبار، والمقاولين من الباطن، والمقاولين المحليين، ولا يتم استخدام الدولارات بحكمة".

وتابع:"ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أصبحت متضخمة بشكل لا يصدق"، كما دافع عن نفوذ ماسك في وزارة الدفاع الأمريكية، موضحا أن البنتاجون ينفق الكثير ولا يفعل ما يكفي.

وقال إن "الشعب الأمريكي نال كفايته من التضخم والهدر والديون، وعندما يكون لدينا تريليون دولار من الفائدة على ديوننا والتي تجاوزت ميزانيتنا الدفاعية بأكملها، فنحن بحاجة إلى عقول عظيمة ونحتاج إلى رواد أعمال أن يقوموا بإصلاح عملية الاستحواذ في البنتاجون بشكل مطلق".

يذكر أن رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك قد قام بإنشاء "هيئة الإنفاق الحكومي" والتي صرح لها ترامب بصلاحية الوصول إلى بيانات الإنفاق في وزارات وإدارات الحكومة الأمريكية للعمل على خفض النفقات وتوفير المزيد من الأموال في الميزانية الأمريكية، وهو قرار تم مواجهته بعدة دعاوى قضائية من قبل عدة ولايات أمريكية.