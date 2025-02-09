وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبة ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح الشيش في إيطاليا

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة لعبد الرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، بعد تحقيقه الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى المقامة في إيطاليا خلال الفترة ما بين 7 وحتى 9 فبراير الجاري.

أكد وزير الشباب والرياضة أن طلبة قدم أداء كبيرًا خلال البطولة، والذي تمكن خلاله من التتويج بالميدالية البرونزية، حيث حقق انجازا بعد تغلبه على المصنف الأول على العالم والحاصل على ذهبيتي أولمبياد طوكيو 2021 وباريس 2024، بنتيجة 15-12، بالإضافة إلى تغلبه على بطل ايطاليا.

مشددا على أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي يشهده السلاح المصري على الساحة الدولية، بفضل الدعم المستمر للاتحاد المصري للسلاح وبرامج إعداد اللاعبين وفق أحدث النظم التدريبية، مشيرًا إلى أن تفوقه على أبطال عالميين يؤكد قدرة الرياضيين المصريين على المنافسة بقوة في كبرى المحافل الرياضية، ومؤكدا على أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين المتميزين لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف البطولات.