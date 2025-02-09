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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس كفر سعد يتابع أعمال التصالح في القرى بدمياط

دمياط
دمياط
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قام اليوم محمد مكرم الشبراوي رئيس  مركز ومدينة كفر سعد في دمياط بمتابعة تلقى طلبات التصالح من السادة المواطنين علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد  والصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ومراجعة سبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة ،وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة لتأدية تلك الخدمات.

أكد  “الشبراوي” علي أن حسن إستقبال المواطنين وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم من أولي أولوياتنا جميعاً وكلنا نعمل في الجهاز التنفيذي من أجل تحقيق هذا الهدف مشدداً على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة  أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق مصالح أهالينا المواطنين والصالح العام.

 

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