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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ختام اليوم الأول لورشة تطوير التحكيم.. محاضرة عملية ومباراة ودية

تطوير الحكام
تطوير الحكام
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اختتمت فعاليات اليوم الأول لورشة تطوير التحكيم المقامة حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية والتى يحاضر فيها الثنائى السويسرى ماسيمو بوساكا المدير الفنى للجنة الحكام بالاتحاد الدولى والكولومبى أوسكار رويز المحاضر الدولى. 
وشهدت الفترة المسائية مرانا بدنيا أعقبه محاضرة عملية حيث أقيمت مباراة ودية بين فريقين من الشباب على ملعب مركز المنتخبات وتولى كل طاقم تحكيمى إدارة 7 دقائق من عمر المباراة فى حضور ومتابعة من بوساكا وأوسكار وأعضاء لجنة شئون التحكيم.
وتولى بوساكا تصحيح الأخطاء وإيقاف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم وفقًا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو فى الفترة الصباحية.
وأبدى الحكام سعادتهم بالاستفادة الكبيرة التى تحققت خلال اليوم الأول.
وتختتم غدًا الاثنين ورشة تطوير التحكيم ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية وفيديو ويحاضر فيها أوسكار رويز المحاضر الدولى.

تطوير التحكيم فاعليات اليوم مركز المنتخبات الوطنية ماسيمو بوساكا أوسكار رويز