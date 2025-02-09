حزب الاتحاد: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة

صرّح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تعليقًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%، ليصل إلى 7000 جنيه بالقطاع الخاص، بأن هذه خطوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، يأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف الأعباء المالية عن العاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه من المنتظر تطبيق زيادة مماثلة بالقطاع الحكومي وفقا لما صرحت به الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس المقبل يعد مؤشرًا إيجابيًا على استجابة القيادة السياسية لمتطلبات المواطنين، وحرصها على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، وهو أمر ضروري في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

كما دعا رئيس حزب الاتحاد إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم القطاع الخاص وضمان تحسين الأجور في جميع القطاعات، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.