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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى احترام موقف مصر المعارض لتهجير الفلسطينيين

إسحاق هرتسوغ
إسحاق هرتسوغ
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أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، اليوم الأحد، على أهمية مراعاة مشاعر ومصالح كل من الأردن ومصر؛ عند مناقشة مستقبل قطاع غزة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأشار «هرتسوغ»، إلى أن موقف مصر الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة يجب أن يُحترم ويُؤخذ بعين الاعتبار في أي خطط أو سيناريوهات مستقبلية تُطرح للتعامل مع القطاع.

جاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي، في سياق النقاشات المستمرة حول مستقبل غزة بعد الحرب، حيث تثار تساؤلات حول إدارة القطاع وإعادة إعماره.

وأكد «هرتسوغ»؛ على ضرورة التعاون مع الدول الإقليمية، وخاصةً مصر والأردن، باعتبارهما طرفين رئيسيين في أي حلول مستقبلية تتعلق بغزة.

وأشار التقرير إلى أن «هرتسوغ»، يدرك المخاوف الأردنية والمصرية من أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وهو ما يُعتبر «خطًا أحمر» بالنسبة للقاهرة وعمان.

ودعا الرئيس الإسرائيلي، إلى احترام هذه المواقف، مؤكدًا أن أي حلول مستقبلية يجب أن تُأخذ في الاعتبار الاستقرار الإقليمي؛ وعدم تصدير الأزمات إلى الدول المجاورة.

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