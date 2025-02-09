الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى احترام موقف مصر المعارض لتهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، اليوم الأحد، على أهمية مراعاة مشاعر ومصالح كل من الأردن ومصر؛ عند مناقشة مستقبل قطاع غزة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأشار «هرتسوغ»، إلى أن موقف مصر الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من غزة يجب أن يُحترم ويُؤخذ بعين الاعتبار في أي خطط أو سيناريوهات مستقبلية تُطرح للتعامل مع القطاع.

Herzog says feelings of Jordan, Egypt must be taken into account when looking at Gaza’s future https://t.co/eHklo0cK2X — The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 9, 2025

جاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي، في سياق النقاشات المستمرة حول مستقبل غزة بعد الحرب، حيث تثار تساؤلات حول إدارة القطاع وإعادة إعماره.

وأكد «هرتسوغ»؛ على ضرورة التعاون مع الدول الإقليمية، وخاصةً مصر والأردن، باعتبارهما طرفين رئيسيين في أي حلول مستقبلية تتعلق بغزة.

وأشار التقرير إلى أن «هرتسوغ»، يدرك المخاوف الأردنية والمصرية من أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وهو ما يُعتبر «خطًا أحمر» بالنسبة للقاهرة وعمان.

ودعا الرئيس الإسرائيلي، إلى احترام هذه المواقف، مؤكدًا أن أي حلول مستقبلية يجب أن تُأخذ في الاعتبار الاستقرار الإقليمي؛ وعدم تصدير الأزمات إلى الدول المجاورة.