ضبط 424 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

تلقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهودها المُنفذة الأسبوع الماضى خلال الحملات التى شنتها على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات المقررة ، والتي أسفرت عن تحرير ٤٢٤ محضر للمخالفين.

أوضح مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين أن الحملات التى شنتها المديرية على المخابز أسفرت عن تحرير ٦٧ محضر بعد رصد مخالفات جاءت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم الالتزام باشتراطات النظافة و عدم تسليم بونات للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات و أيضًا عدم اعلان عن تشغيل و التصرف فى شكائر دقيق .

وفي سياق متصل ، أضاف مدير المديرية أنه تم تحرير ٣٣٩ محضر خلال المرور على الأسواق ، وذلك لرصد مخالفات ادارة منشأة بدون رخصه و عدم اعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادة صحية ، و كذلك رصد حالات غش تجاري وبيع لحوم مكشوفة ، وعدم اعلان عن مخزن وعدم وجود سجل تجاري والعمل بدون ترخيص ، تعبئة مواد غذائية باكياس سوداء ، بيع سلع مجهولة المصدر

كما تم تحرير ٩ محاضر لمحطات الوقود ومستودعات الغاز لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار الغاز والزيوت والتحفظ على ٦ طلمبات بنزين



تستمر الحملات الرقابية ، لضبط المنظومة بالاسواق و مستودعات الغاز والتأكد من التزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة ، مستم والتصدى للمخالفين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.