رئيس دمياط الجديدة يتفقد أعمال التطوير الجارية بالمدينة

تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اعمال التطوير الجارية بالمدينة، فى اطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة المشروعات واعمال التطوير الجارية بالمدن الجديدة .

وقام المهندس أشرف فتحى محمود رئيس الجهاز، بتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة يرافقه مسؤولو الجهاز أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ وتشمل أعمال ترميم الأسفلت وإنشاء براكن للسيارات وتغير اعمدة الأنارة وكسوة السور باستخدام الحجر وعمل مظلات خشبية ومقاعد بالممشى الخاص بالشاطئ بالإضافة الى رفع كفاءة عدد ٩ دورات مياه لخدمة اهالى المدينة ورواد الشاطئ بالإضافة الى أعمال الزراعة والتجميل وتنسيق الموقع.

وأكد رئيس الجهاز على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات والاستعدادات المبكرة لإستقبال موسم الصيف بالصورة الحضارية والتنموية.

كما تفقد اعمال رفع الكفاءة وأعمال المرافق بالمنطقة الصناعية وإمتدادها حيث وجهه بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والإحلال لبعض الخطوط والبدء الفورى فى أعمال الطرق وسرعة الانتهاء من تلك الاعمال مع رفع كفاءة الجزر الوسطى بالطرق والمحاور بالمنطقة الصناعية .

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال التشغيل والصيانة بمحطة الرفع بإمتداد المنطقة الصناعية وأكد على سرعة الانتهاء من أعمال الترميمات للأجزاء المدنية بالمحطة وعمل الصيانة الدورية لجميع المهمات الكهروميكانيكية بالمحطة .

واستكمالا للجولة التفقدية تم تفقد اعمال الإحلال والتجديد لإحدى خطوط الباى باص بمحطة المعالجة .