أولمبيك ليون يكتسح ستاد ريمس برباعية نظيفة في الدوري الفرنسي

حقق فريق أولمبيك ليون انتصارًا كبيرًا على حساب ستاد ريمس بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

سجل رباعية ليون على ملعبه "جروباما"، الظهير الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو الدقيقة 36، ولاعب الوسط كورينتين توليسو الدقيقة 68، ولاعب الوسط ريان شرقي الدقيقة 79 والمهاجم الجورجي جيورجيس ميكاوتادزي الدقيقة 90 +3.

بهذه النتجة ارتفع رصيد ليون إلى 33 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ريمس عند 22 نقطة في المركز الـ14.

أولمبيك ليون يعزز موقعه في الدوري ويقترب من مراكز التأهل الأوروبية أما ستاد ريمس يتعرض لخسارة ثقيلة قد تؤثر على طموحاته في البقاء في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب.