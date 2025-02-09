النواب يشيد بجهود وزارة الرياضة في تطوير مراكز الشباب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بمحافظات الوجه البحري والصعيد، إشادة واسعة من أعضاء اللجنة بإدارة المنشآت الشبابية بوزارة الرياضة لجهودها في النهوض بمراكز الشباب .

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم وجود مسئول مالي داخل إدارة الشباب والرياضة بالروضة بمحافظة دمياط.



من جانبه أكد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه تم تنفيذ ملعب قانوني بمركز شباب الغنيمية، وتفتيش السرو، ودقهلة، ومبنى إداري فارسكور، وجاري تنفيذ احلال وتجديد الملعب التدريبي لمركز شباب حجاجة وميت أبو غالب، وإنشاء المبنى الإداري لمركز شباب فارسكور، وملعب أكريلك لمركز شباب جمصة، والملعب القانوني لمركز شباب الرحامنة، وتم إدراج إحلال وتجديد مركز شباب أولاد خلف، ومركز شباب كفر الشناوي بالخطة المركزية للعام المالي 2025/2026، وجاري البدء في إجراءات الطرح.

وأشار الدكتور محمد عساف إلى صدور قرار إزالة لمركز شباب الضهرة، ونظراً لوجود نزاع قضائي على قطعة الأرض لم يتم استكمال السور وبالتالي لم يتم إدراج الملعب، منوهًا بأنه يتم تنفيذ أعمال التطوير وفقاً للأولوية الأولى لمراكز شباب المحافظة وطبقاً للاعتمادات المتاحة، وسيتم إدراج مراكز الشباب بالخطط الإنشائية القادمة تباعاً وفقاً للأولويات وطبقاً للاعتمادات المالية المتاحة وحال توافر التراخيص اللازمة للإنشاءات.

من جانبه عقب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، إن المشروعات التي نفذتها ادارة المنشآت الشبابية تعكس جهود كبيرة مبذولة من إدارة المنشآت الشبابية ، مطالبا ببذل مزيد من الجهد للقضاء علي كافة المشكلات التي تواجه الشباب .

من جانبه وجه النائب محمود مشعل الشكر لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي والدكتور محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، على الإنجازات التي حققت على أرض محافظة دمياط ، لافتا إلى أنه هناك استجابة وتجاوب كبير من إدارة المنشآت الشبابية لمطالب النواب فضلا عن تحقيقها طفرة كبيرة في مجال المنشآت الشبابية.