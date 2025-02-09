مستقبل وطن: زيارة السيسي لواشنطن تحمل رسالة أمل نحو التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى واشنطن تحمل في طياتها محورًا رئيسيًا نحو التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف السعيد، في تصريحات له اليوم الأحد، أن الزيارة تحمل دلالة أيضًا على قوة الدولة المصرية ومحوريتها كونها بوابة الشرق الأوسط وحامية حمى العروبة والحاملة لآمال وطموحات الوطن العربي، مؤكدًا أن العالم يدرك جيدًا قيمة الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة الرحبة.

وأشار السعيد، إلى أن العالم أجمع ينتظر بكل شغف هذه الزيارة والتي ستكون بالطبع تاريخية للقضية الفلسطينية بصفة خاصة ولمنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، مشيرًا إلى أن شعوبنا العربية تثق تمام الثقة في قدرة دبلوماسية وحكمة وقيادة الرئيس السيسي في إدارة اجتماع محوري مع الرئيس الأمريكي ترامب يقضي نحو تحقيق الطموحات واستعادة حقوق شعبنا الفلسطيني الشقيق.

وتابع: "الرئيس السيسي سيحمل خلال الزيارة رسالة واضحة لا تقبل التأويل وهي الرفض التام لتهجير الفلسطينين من أراضيهم وتصفية القضية دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن الزيارة أيضا ستدشن مرحلة جديدة من التعاون البناء والمثمر بما يتماشى مع علاقات البلدين التاريخية وكتابة فصل جديد مع الإدارة الأمريكية تقوم نهجها على الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون.