غدًا.. الصين تطبق الرسوم على البضائع الأمريكية وقطاع الطاقة أكبر المتأثرين

تبدأ السلطات الصينية غدا الإثنين في تطبيق فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب منصة " دي برسه " الأوروبية اليوم الأحد يتأثر قطاع الطاقة بشكل خاص ولكن الولايات المتحدة لن تتعرض لضربة قوية، حيث يقوم الأميركيون بتزويد الصين بكميات كبيرة من النفط الخام.

وقد فرضت الحكومة الصينية هذه القيود ردًا على القيود التجارية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ومنذ أيام قليلة، أصبحت البضائع القادمة من جمهورية الصين الشعبية خاضعة لضريبة بنسبة عشرة بالمائة على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المنصة أن الرد الصيني يمكن تصنيفه على أنه معتدل نسبيا.

وبحسب شركة التحليلات "كابيتال إيكونوميكس"، فإن العقوبات الأمريكية أشد بكثير من العقوبات الصينية وفي حين أن الصين لا تتأثر إلا بحجم وارداتها من الولايات المتحدة والذي يبلغ نحو 20 مليار دولار، فإن الصين تتأثر بمقدار 22 ضعفًا.

وتستهدف بكين بشكل خاص صادرات الطاقة من الولايات المتحدة: حيث من المقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال و10% على النفط الخام لكن الصين لا تعتمد على الولايات المتحدة في الحصول على النفط.