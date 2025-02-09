قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة 4 متهمين بقتل شاب في بورسعيد باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بالسجن المؤبد.

المؤبد لـ 4 متهمين قتلوا شابا ببورسعيد بسبب دراجة نارية

تعود أحداث القضية إلى يوم 18 فبراير 2024، باتهام 4 أشخاص بقتل المجني عليه "أحمد جمال" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث استدرجوه انتقاما منه، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، وكشفت التحقيقات أنهم خططوا للجريمة مسبقا، ونفذوها بدم بارد في مشهد تخلله استعراض للقوة والعنف.

كشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم الثاني وشخص يلقب بـ "التوأم"، حيث اعتدى المتهم الثاني على الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، وردا على ذلك استعان المجني عليه بـ"التوأم"، بالإضافة إلى آخر معروف بلقب "البولي"، وثالث معروف بلقب "الكبير"، واتفقوا على التصدي لهذا الاعتداء.

وتوجه المتهمون إلى منطقة علي بن أبي طالب لاستعادة دراجة المجني عليه وترهيب خصومهم، إلا أن المتهمين كانوا مستعدين، فبادروا بإطلاق النار ورفعوا أسلحتهم البيضاء، وحاول المجني عليه الدفاع عن نفسه بسلاح أبيض، لكن المتهم الأول أطلق عليه عدة طلقات نارية بينما كان المتهم الرابع يحمل سكينا كبيرة وسلاحًا أبيض.

وفي ظل تصاعد المواجهة، اقترب المجني عليه من المتهمين الذين كانوا مسلحين بسكاكين، فأصيب بطعنتين من المتهم الثاني وطعنة أخرى من المتهم الثالث في فخذه الأيسر، مما أدى إلى وفاته وفقًا لتقرير الطب الشرعي، وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يهدفون إلى فرض سيطرتهم واستعراض قوتهم في المنطقة، خاصة بين أصحاب السوابق الجنائية.

بعد استكمال التحقيقات وسماع الشهود، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمين الأربعة، مع مصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، وإلزامهم بتحمل المصاريف الجنائية.