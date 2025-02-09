بالصور.. كندا علوش وعمرو يوسف في زيارة لمهرجان فن القاهرة

استهلت الفنانة السورية كندا علوش والفنان المصري عمرو يوسف، زيارتهما لمهرجان القاهرة للفن بجولة داخل معرض نواويس مصرية للفنان السوري نزار صبور.



وتجولا الفنانان في أجنحة العرض بصحبة محمد يونس الرئيس التنفيذي ومؤسس مهرجان القاهرة للفن (كايرو آرت فير).



ويعد معرض نواويس مصرية واحد من أجنحة المعرض الذي تم تنفيذه عن طريق برنامج إقامة فنية بالتعاون بين فن القاهرة وجاليري كاف حيث يحتفي هذا المعرض بنخبة من الشخصيات الثقافية والفنية المصرية التي تركت بصمتها العميقة في مجالات الأدب والشعر، والتشكيل، والنحت، الموسيقى، السينما والغناء.

من خلال "نواويس مصرية"، يستمر الفنان نزار صابور في استكشاف مفهوم الذاكرة الثقافية والإرث الفني في امتداد لمشروعه السابق "نواويس سورية" (2019-2017).



في هذه التجربة يقدم ثلاثين شخصية مصرية، ليست كحصيلة نهائية بل كبداية لسرد بصري ممتد، يكرّم الأثر الإبداعي الذي لا يزول.

وقال الفنان السوري نزار صبور: "اخترت مجموعةً من الأسماء الذين عملوا في المجال الثقافي كنوع من التكريم مع رموز متعلقة بهم، اخترت مجموعة عددها ٣٠، لكن المشروع يمكن ان يمتد لحوالي الف"

‎يذكر أن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان ”فن القاهرة – آرت كايرو” بدأت الجمعة بالمتحف المصري الكبير تحت عنوان (سلام لكل البلاد)، وتشهد الدورة تكريم اسم الفنان التشكيلي الراحل سمير رافع الذي يعد من رواد الحركة السريالية في مصر.



‎يشارك في المهرجان فنانون من 10 دول عربية وأوروبية، هي: مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والإمارات والبحرين، وفرنسا والدنمارك.



وأكد الرئيس التنفيذي للمهرجان أنه يُبرز واقع الحركة الفنية الحديثة في مصر والأعمال التي شكلت الهوية الثقافية للبلاد، ويضم أعمالاً فنية من 70 فناناً مصريا وعربيا وأوروبيا.