"المتولي" يشارك وزير التعليم العالي في جولته التفقدية لجامعة سمنود التكنولوجية

في إطار متابعة انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، شارك الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، في الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، إلى جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية.

وشهدت الجولة حضور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية ، والأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، والأستاذ الدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة وأعضاء مجلس النواب، حيث اطمأن الوزير على سير العملية التعليمية وتوافر كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح الفصل الدراسي.

بدأت الجولة بتفقد القاعات الدراسية والمدرجات، حيث اطمأن الوزير على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأجرى حوارًا مع الطلاب لاستطلاع آرائهم واستعدادهم لاستكمال الدراسة ، كما تفقد مبنى المعامل وورش العمل، الذي يضم:

ورشة الأعمال الأساسية: تحتوي على 6 ماكينات متعددة الأغراض.

ورشة الغزل والنسيج: تضم 5 ماكينات متخصصة.

ورشة الملابس الجاهزة: تشمل 30 ماكينة حديثة.

معامل الحاسب الآلي: 3 معامل مزودة بـ 25 جهازًا لكل منها.

معمل الصناعات الغذائية: يضم 18 جهازًا لتطبيقات التصنيع الغذائي.

كما اطلع الوزير على معرض الجامعة، الذي يعرض مشروعات طلابية تطبيقية، وأشاد بالإبداعات الطلابية الناتجة عن التدريب العملي، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس جودة البرامج التعليمية التي تدمج بين الجانبين النظري (40%) والعملي (60%).

وأكد الدكتور أيمن عاشور، خلال كلمته، أن الجامعات التكنولوجية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في المناطق الصناعية المحيطة ، وأشار إلى توسيع شبكة الجامعات التكنولوجية لتصل إلى 12 جامعة، منها جامعة سمنود التي انضمت مؤخرًا ضمن المرحلة الثانية.

جاءت مشاركة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع في هذه الجولة انطلاقًا من حرصه على تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية ، وأكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الروابط بين جامعة دمياط والجامعات التكنولوجية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويسهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر.