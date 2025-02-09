وكيل تعليم الشرابية يتفقد تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس

قام طارق عبد الله، وكيل إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين، في إطار توجيهات أشرف فرغلي، مدير عام الإدارة.

وكانت في استقباله إيناس عبد المنعم، مديرة المدرسة، حيث تفقد وكيل الإدارة الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام الدراسة ومستوى الطلاب، مهنئًا إياهم ببدء الفصل الدراسي الثاني ونجاحهم في الفصل الأول، وحثهم على المواظبة والاستذكار الجيد لضمان التفوق والنجاح.

كما تابع وكيل تعليم الشرابية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المدرسة، واطلع على سير العمل لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وفي ختام الزيارة، وجه وكيل الإدارة خالص الشكر والتقدير لمديرة المدرسة وفريق العمل على جهودهم الكبيرة في تنظيم اليوم الدراسي الأول بنجاح، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد خلال الفصل الدراسي الجديد.