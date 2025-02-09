ads
الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الشرابية يتفقد تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام طارق عبد الله، وكيل إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنين، في إطار توجيهات أشرف فرغلي، مدير عام الإدارة.

وكانت في استقباله إيناس عبد المنعم، مديرة المدرسة، حيث تفقد وكيل الإدارة الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام الدراسة ومستوى الطلاب، مهنئًا إياهم ببدء الفصل الدراسي الثاني ونجاحهم في الفصل الأول، وحثهم على المواظبة والاستذكار الجيد لضمان التفوق والنجاح. 

كما تابع وكيل تعليم الشرابية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المدرسة، واطلع على سير العمل لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

وفي ختام الزيارة، وجه وكيل الإدارة خالص الشكر والتقدير لمديرة المدرسة وفريق العمل على جهودهم الكبيرة في تنظيم اليوم الدراسي الأول بنجاح، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد خلال الفصل الدراسي الجديد.

اجراءات الأمن والسلامة إدارة الشرابية التعليمية الفصل الدراسي الثاني انتظام الدراسة