تشكيليون عرب: المجتمعات العربية تعاني من سلطة أبوية

أكد الفنان التشكيلي العراقي سروان باران أن الفنان التشكيلي العربي يحارب على اكثر من جبهة لأنه يتعامل مع مجتمع يعاني في اغلبه من أمية بصرية ودعا إلى الاهتمام بالتشكيليين الشباب في مصر مؤكدا ان مصر تملك طاقات فنية كبيرة لكنها تحتاج إلى رعاية وتأهيل في ورش عمل تخصصية.

جاء ذلك في الندوة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان فن القاهرة (كايرو آرت فير) الذي يستضيفه المتحف المصري الكبير والذي تستمر فعالياته حتى ١١ فبراير الجاري.

ومن جهتها قالت الفنانة السورية سعاد مردام بك خلال الندوة التي أدارها الفنان ياسر جعيصة إنه لا يمكن إنكار زخم الفن التشكيلي في مصر بحكم عراقة التجربة التي تعود إلى بدايات فن التصوير التي بدأت من مصر.

وانتقدت سعاد مردام بك الفعاليات التشكيلية التي تنظم في دول الخليج العربي لأنها تعطي الأولوية للفنانين الأجانب، فأصبح فيها شئ من البعد.

كما لفتت إلى ان الفن التشكيلي لا ترتبط قيمته بالبيع، وهو ما اكد عليه الفنان العراقي سيروان باران إذ أشار إلى ضرورة الاستثمار في الفنانين الشباب، كما لفت إلى أن اللوحة ليست اختراعا وإنما تراكمات تنتقل من جيل إلى جيل يضاف اليها من الفنون المعاصرة، ليس مطلوب من الفنان يحفظ أدب نجيب محفوظ وتولستويوكافكا، لكن المطلوب نص بصري.

واضاف باران: "خيارنا كان اختيار أصعب ثقافة، لأن الفنان التشكيلي يحتاج إلى محاضرات تثقيفية، نحتاج إلى حاضنة صحية مثل الجاليريهات التي تدرب عين المتلقي ليس فقط على الاقتناء لكن على التقبل".

وقال: "قاعات العرض مهمتها التسويق وليست مهمة الفنان، كما اشار إلى ان الفن العربي في الكثير من البلدان مثل مصر والعراق يعاني من السلطة الأبوية حيث تحكم مجموعة من كبار الفنانين حركة الفن وتسويقه.

‎يذكر أن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان ”فن القاهرة – آرت كايرو” بدأت الجمعة بالمتحف المصري الكبير تحت عنوان (سلام لكل البلاد)، وتشهد الدورة تكريم اسم الفنان التشكيلي الراحل سمير رافع الذي يعد من رواد الحركة السريالية في مصر.

‎يشارك في المهرجان فنانون من 10 دول عربية وأوروبية، هي: مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والإمارات والبحرين، وفرنسا والدنمارك.

‎وأكد الرئيس التنفيذي للمهرجان أنه يُبرز واقع الحركة الفنية الحديثة في مصر والأعمال التي شكلت الهوية الثقافية للبلاد، ويضم أعمالاً فنية من 70 فناناً مصريا وعربيا وأوروبيا.