"تعليم القاهرة" توجه بتنظيم دوري رياضي ومسابقات رمضانية متنوعة

قامت همت أبو كيلة، وكيل المديرية، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية مع بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025، شملت مدارس إدارتي غرب مدينة نصر وعين شمس التعليمية، ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

استهلت وكيل المديرية جولتها بزيارة مدرسة الشهيد سيد صبحي الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، حيث كان في استقبالها إبراهيم سعد، مدير عام الإدارة ومدير المدرسة.

وخلال الزيارة، تابعت طابور الصباح الذي تميز بالحيوية والنشاط، واستمتعت بفقرات الإذاعة المدرسية المتنوعة، كما شاركت في تحية العلم.

وأكدت ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية بشكل أكبر، مشيرة إلى أهمية تنظيم دوري رياضي ومسابقات رمضانية متنوعة، لتعزيز انتماء الطلاب لمدارسهم وتنمية روح التنافس الشريف بينهم.

واستكمالًا للجولة، زارت مدرسة صفية زغلول الإعدادية التابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، حيث كان في استقبالها خديجة مجاهد، مدير عام الإدارة ومديرة المدرسة.

وخلال جولتها داخل المدرسة، تابعت أبو كيلة انتظام الدراسة داخل الفصول، والتزام المعلمين بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية، وتفعيل الإشراف المدرسي، وتعليق قوائم الفصول، ومتابعة تسليم الكتب الدراسية، إلى جانب الاطمئنان على مستوى النظافة العامة داخل المدرسة.

أكدت وكيل المديرية خلال الزيارة، أهمية استمرار المتابعة اليومية لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيدة بجهود الإدارات المدرسية في تحقيق الانضباط والتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين مع بداية الفصل الدراسي الثاني.