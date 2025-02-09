فالنسيا يهزم ليجانيس بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق فالنسيا فوزًا مستحقًا على نظيره ليجانيس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

سيطر فالنسيا على مجريات الشوط الأول وتمكن من تسجيل هدفين في غضون 11 دقيقة فقط، مما منح الفريق الثقة لإدارة المباراة بهدوء.

في الشوط الثاني، حاول ليجانيس تقليص الفارق، لكنه اصطدم بدفاع منظم من أصحاب الأرض.

بهذا الفوز، يعزز فالنسيا موقعه في جدول الدوري الإسباني ويسعى للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.

أما ليجانيس، فيتلقى خسارة جديدة قد تؤثر على فرصه في التقدم في الترتيب.