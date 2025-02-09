أميرة أديب وحسن مالك ينضمان لمسلسل "هات وخد" عبر راديو إنرجي

انضم كل من أميرة أديب ومحمد عز وحسن مالك وأحمد الشامي للمسلسل الميوزيكال “هات وخد”، بطولة النجم محمد ممدوح الذي يذاع في رمضان 2025 عبر محطة راديو إنرجي 92.1.

مسلسل هات وخد، من تأليف مصطفى إبراهيم وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي، وتم الاتفاق بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي.

وكشف راديو إنرجي٩٢.١ عن تعاقده مع الفنان محمد ممدوح لمسلسل رمضان ٢٠٢٥.

ومن المقرر أن يكون المسلسل ميوزيكال لأول مرة عبر الراديو، وشهدت استديوهات إنرجي حضور محمد ممدوح للإعلان تفاصيل المسلسل وبحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي.



ومن جانبها قالت عايدة سعودي إنها سعيدة بالتعاون مع الفنان محمد ممدوح وخاصة في هذه التجربة التي يتم تقديمها عبر أثير إنرجي لأول مرة وعبر أثير مختلف الاذاعات.



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